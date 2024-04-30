Бублик о взаимодействии с болельщиками: «Я всегда считал теннис очень скучным»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Бублик Теннис

Александр Бублик рассказал, почему любит веселить зрителей на корте.

«Я всегда считал теннис очень скучным. Окей, я представил, как вы заплатили деньги за билеты, пришли в воскресенье смотреть матч Саши Бублика против Чорича вместо того, чтобы быть с семьей и пить вино. Вот прошло где-то 32 минуты, а счет 6:1, 2:1.

Я бы сказал: «Пожалуйста, сделай что-нибудь, я заплатил 15 000, чтобы посмотреть на тебя на корте!»

Бублик дал поиграть болдевочке – в официальном матче!

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