Рафаэль Надаль: «Буду удивлен, если обыграю Лехечку. У него очень мощная подача и удары с задней линии»

Рафаэль Надаль оценил победу над Педро Качином в третьем круге в Мадриде.

Он выиграл 6:1, 6:7(5), 6:3 за 3 часа 4 минуты.

«Я стал более непредсказуемым, чем в прежние годы. Раньше такого не было. Я был более-менее предсказуемым игроком, потому что сохранял стабильность в плане эмоций и уровня игры.

Но с каждым днем я прибавляю, становлюсь более стабильным. Разница определенно есть. Я стал непредсказуемым для соперников, но особенно – для самого себя.

[Физически] я в порядке, посмотрим, что будет дальше. Рад пройти дальше, но не знаю, насколько уставшим буду с утра. У меня ничего не болит, но все равно нужно подождать до завтра. Физически я должен прибавлять во многих аспектах, но я держусь, так что все в порядке».

О матче с Иржи Лехечкой

«Буду удивлен, если выиграю завтра, особенно после сегодняшнего матча. Я сыграю против соперника очень высокого уровня. Я тренировался с ним на днях – у него очень мощная подача и удары с задней линии. Это еще один вызов. Де Минаур стоит выше в рейтинге, но Лехечка играет очень быстро и здорово.

Сегодняшний результат меня не удивил, но победа завтра будет еще одним важным шагом. Для меня просто возможность соревноваться уже значит много. А быть конкурентоспособным – это большой успех».

Сегодня Надаль сыграет с Лехечкой за выход в четвертьфинал.