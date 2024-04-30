Рафаэль Надаль: «Буду удивлен, если обыграю Лехечку. У него очень мощная подача и удары с задней линии»
Рафаэль Надаль оценил победу над Педро Качином в третьем круге в Мадриде.
Он выиграл 6:1, 6:7(5), 6:3 за 3 часа 4 минуты.
«Я стал более непредсказуемым, чем в прежние годы. Раньше такого не было. Я был более-менее предсказуемым игроком, потому что сохранял стабильность в плане эмоций и уровня игры.
Но с каждым днем я прибавляю, становлюсь более стабильным. Разница определенно есть. Я стал непредсказуемым для соперников, но особенно – для самого себя.
[Физически] я в порядке, посмотрим, что будет дальше. Рад пройти дальше, но не знаю, насколько уставшим буду с утра. У меня ничего не болит, но все равно нужно подождать до завтра. Физически я должен прибавлять во многих аспектах, но я держусь, так что все в порядке».
О матче с Иржи Лехечкой
«Буду удивлен, если выиграю завтра, особенно после сегодняшнего матча. Я сыграю против соперника очень высокого уровня. Я тренировался с ним на днях – у него очень мощная подача и удары с задней линии. Это еще один вызов. Де Минаур стоит выше в рейтинге, но Лехечка играет очень быстро и здорово.
Сегодняшний результат меня не удивил, но победа завтра будет еще одним важным шагом. Для меня просто возможность соревноваться уже значит много. А быть конкурентоспособным – это большой успех».
Сегодня Надаль сыграет с Лехечкой за выход в четвертьфинал.
Каждый день удивляется
Может и не знает что он 14 раз эРГэ выигрывал
Рафик таким всегда был - нытиком на вечной измене. А вамосы нам тут постоянно что-то про характер втирают.
хехе))))
Да и в принципе Рафе по силам его пройти.
Просто многие не могут справится с вращением ,которое Рафа придает мячу.
Все таки Дядя Тони был прав,когда переучил Рафу играть с правой на левую руку,это сделало испанца машиной на грунте.