Рафаэль Надаль: «Буду удивлен, если обыграю Лехечку. У него очень мощная подача и удары с задней линии»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Педро Качин Иржи Лехечка Теннис

Рафаэль Надаль оценил победу над Педро Качином в третьем круге в Мадриде.

Он выиграл 6:1, 6:7(5), 6:3 за 3 часа 4 минуты.

«Я стал более непредсказуемым, чем в прежние годы. Раньше такого не было. Я был более-менее предсказуемым игроком, потому что сохранял стабильность в плане эмоций и уровня игры.

Но с каждым днем я прибавляю, становлюсь более стабильным. Разница определенно есть. Я стал непредсказуемым для соперников, но особенно – для самого себя.

[Физически] я в порядке, посмотрим, что будет дальше. Рад пройти дальше, но не знаю, насколько уставшим буду с утра. У меня ничего не болит, но все равно нужно подождать до завтра. Физически я должен прибавлять во многих аспектах, но я держусь, так что все в порядке».

О матче с Иржи Лехечкой

«Буду удивлен, если выиграю завтра, особенно после сегодняшнего матча. Я сыграю против соперника очень высокого уровня. Я тренировался с ним на днях – у него очень мощная подача и удары с задней линии. Это еще один вызов. Де Минаур стоит выше в рейтинге, но Лехечка играет очень быстро и здорово. 

Сегодняшний результат меня не удивил, но победа завтра будет еще одним важным шагом. Для меня просто возможность соревноваться уже значит много. А быть конкурентоспособным – это большой успех».

Сегодня Надаль сыграет с Лехечкой за выход в четвертьфинал.

10 комментариев
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У Надаля провалы в памяти чтоли
Каждый день удивляется
Может и не знает что он 14 раз эРГэ выигрывал
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Опять жеманничает, снова кокетничает - ничего нового.
Рафик таким всегда был - нытиком на вечной измене. А вамосы нам тут постоянно что-то про характер втирают.
хехе))))
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+5
соломкой обычная постелена так проще..нет обязательств.
+5
-1
+4
Ахахахахах. Этот по привычке солому стелит перед каждым соперником 🤣🤣🤣
+3
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Ответ ugmyanswer
У Надаля провалы в памяти чтоли Каждый день удивляется Может и не знает что он 14 раз эРГэ выигрывал
вполне возможно. длительное употребление анаболических стероидов влечет за собой проблемы с памятью
+3
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РАФА старается сохранять оптимизм и веру в себя, но конечно все ведь понимают, что пройти в четвертьфинал будет практически невозможно. Легечка проводит турнир жизни, и победа над ним будет таким же Чудом и апофеозом несгибаемого Характера РАФЫ, как и воспетый менестрелями титул на РГ22, когда РАФА непостижимым образом, сверхусилиями, нещадно истязая свой организм УКОЛАМИ В НЕРВ, взял титул по адской сетке! Но даже если удастся пройти Иржи, то дальше скорее всего видный грунтовый специалист, действующий Чемпион грунтового Мастерса!!! Может хоть в Риме и на РГ РАФЕ чуть больше повезёт с сеткой?
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Уф надоел, каждый раз из себя немощного строит и солому стелит, мол пожалейте меня я слабый...
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
РАФА старается сохранять оптимизм и веру в себя, но конечно все ведь понимают, что пройти в четвертьфинал будет практически невозможно. Легечка проводит турнир жизни, и победа над ним будет таким же Чудом и апофеозом несгибаемого Характера РАФЫ, как и воспетый менестрелями титул на РГ22, когда РАФА непостижимым образом, сверхусилиями, нещадно истязая свой организм УКОЛАМИ В НЕРВ, взял титул по адской сетке! Но даже если удастся пройти Иржи, то дальше скорее всего видный грунтовый специалист, действующий Чемпион грунтового Мастерса!!! Может хоть в Риме и на РГ РАФЕ чуть больше повезёт с сеткой?
У Лехечки проблемы с менталкой,так что может задрожать.
Да и в принципе Рафе по силам его пройти.
Просто многие не могут справится с вращением ,которое Рафа придает мячу.
Все таки Дядя Тони был прав,когда переучил Рафу играть с правой на левую руку,это сделало испанца машиной на грунте.
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