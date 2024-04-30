Медведев стал 10-м действующим игроком, кому удалось выйти в 1/4 на всех «Мастерсах»

Даниил Медведев обыграл Александра Бублика в четвертом круге в Мадриде – 7:6(3), 6:4.

Теперь у россиянина есть четвертьфиналы на всех девяти «Мастерсах». Он стал девятым 10-м игроком, кому это удалось сделать. Ранее этого добились:

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