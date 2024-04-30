Медведев стал 10-м действующим игроком, кому удалось выйти в 1/4 на всех «Мастерсах»

Теги ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Александр Бублик Теннис

Даниил Медведев обыграл Александра Бублика в четвертом круге в Мадриде – 7:6(3), 6:4.

Теперь у россиянина есть четвертьфиналы на всех девяти «Мастерсах». Он стал девятым 10-м  игроком, кому это удалось сделать. Ранее этого добились:

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10 комментариев
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Он стал девятым 10-м игроком...
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Бублик: Медведев - молодец, ###,#####
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Сложно стать девятым десятым, но Медведеву удалось невозможное!
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"Он стал девятым 10-м игроком, кому это удалось сделать". После 10-ки номера зачем-то вывели из обращения.
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Ответ Viling
А Федерер?
Действующим. У Феди так-то все финалы есть)
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"Те, кто отцеплял, тоже были людьми нормальными, и тоже умели считать до девяти! Поэтому они отцепили девятый первый вагон..."
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Великое противостояние победителей Рима 21 и Рима 23 всё ближе! Сможет ли Принц грунта отобрать трон у Короля? ). ЗЫ: Монфис конечно уникум, вроде, единственный из этого списка, кто остался без титула . Хотя и в Берси два раза подряд до финала доходил, где с сербом аж решающий ТБ разыграл, и в МК в своё время затащил РАФУ в третий сет...А сейчас хоть картера продолжается, но поезд уже ушёл.
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Хорошая компания)
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А Федерер?
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Достижение. Тарпищев, твой выход.
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