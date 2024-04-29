Бублик о том, что играл с Шелтоном первым запуском: «Работать в 11 часов тяжело. Я к этому не привык»

Александр Бублик рассказал о победе над Беном Шелтоном в Мадриде.

Они вышли первым запуском, и казахстанец победил 3:6, 7:6(2), 6:4.

– Как тебе удалось так хорошо принимать его подачу? Это не так-то просто в этих условиях.

– Это правда. Спасибо. И, понятное дело, важнее всего было просто проснуться. Мне тяжело начинать в 11 часов. В этом году я, может, всего дважды играл в 11 часов. Оба раза я победил, но работать в 11 тяжело. Я к этому не привык.

– Пришлось рано встать, чтобы все успеть?

– Да, я встал часов в семь. Кто вообще встает в семь? Если ты профессиональный теннисист, стоишь в топ-20, тебе не нужно вставать в семь. Уже можно немного расслабиться.

– Но ты все-таки собрался и проснулся. И это помогло на приеме?

– Да, во втором сете я однозначно лучше принимал. Я стоял, смотрел на часы и такой: «Ладно, у меня есть еще 30-40 минут, пока мое тело не проснется. Тогда начну функционировать».

– Саша, у тебя крутая статистика? Смотришь ее после матчей?

– Эйсы.

– Только эйсы?

– Да, меня только они волнуют.

– Ты сегодня здорово готовил выходы к сетке, особенно в решающие моменты.

– У тебя больше данных, чем у моего тренера.

– У твоего тренера нет таких данных?

– Он без понятия.

– Я поговорю с ним попозже.

– Не трогай его. Он в норме. Он расслаблен, расслабленнее меня. Оставим все как есть.

– Расслабленнее тебя?

– Конечно! Сегодня сказал мне: «Чувак, мне надо домой». Я говорю: «У нас же «Мастерсы», этот и еще в Риме». Он такой: «Бро, мне надо домой. При всем уважении – играй сам. Увидимся перед «Ролан Гаррос».

Я говорю: «Ролан Гаррос» начинается в воскресенье. Он такой: «Ладно, буду в пятницу. Не имеет значения». Я: «Нет, нет, нет, пожалуйста, приезжай хотя бы во вторник». Он сказал: «Тогда мне придется уехать из Рима».

– Знаешь что? Я промолчу, потому что это работает, и все идет отлично.

– И уже давно. Это работает уже четыре года. Удивительно, да?