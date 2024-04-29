Медведев о грунтовых турнирах: «3-4 года назад на корте я был совершенно потерян. Теперь я знаю, что должен делать»

Даниил Медведев стал лучше понимать грунтовый теннис.

– Вы теперь иначе относитесь к крупным грунтовым турнирам? Считаете, что способны далеко на них проходить?

– 100%. Это по-прежнему мое не самое любимое покрытие, кое-что меня беспокоит и не дает показывать на грунте максимум. Но с опытом я стал гораздо лучше понимать, чего от себя хочу.

Поэтому я спокоен, даже если проигрываю матч. Я задаю себе вопрос: «Сделал ли я то, что хотел?». Например, получилось ли играть топ-спином, скользить, бегать и сохранять равновесие. Если получилось, значит, соперник был лучше меня.

Три-четыре года назад на корте я был совершенно потерян. Даже при хорошей игре я чувствовал себя не в своей тарелке, потому что не знал, что должен делать. А теперь знаю, поэтому мне гораздо комфортнее.