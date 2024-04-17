Надаль о матче против де Минаура: «Я встречаюсь с игроком топ-уровня и не знаю, готов ли к этому»

Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий матч с Алексом де Минауром.

Австралиец 11-й в рейтинге. Счет их личных встреч – 3:1 в пользу испанца.

В первом круге турнира в Барселоне Надаль победил 62-ю ракетку мира Флавио Коболли со счетом 6:2, 6:3.

«Исход сегодняшнего матча – положительный момент. Потому что он позволяет мне завтра снова играть. Я не знаю, как мой организм отреагирует на следующую встречу. Мы должны быть реалистами. За последние полтора года я играл очень мало – посмотрим, как далеко я смогу зайти. Я постараюсь не переходить опасные границы.

Если взглянуть на то, где я был неделю назад и где нахожусь сегодня, то видно важные изменения. Я чувствую себя конкурентоспособным, насколько это возможно, чтобы продолжать играть. Сегодня для меня это самое важное. Неделю с небольшим назад все это казалось очень далеким. Но в спорте все меняется быстро.

На грунтовых турнирах я обычно многого ожидаю, но сегодня реальность другая. Я должен стремиться к реалистичным вещам, а это про то, что сегодня я выиграл матч. Завтра у меня есть возможность сыграть еще один матч. Я встречаюсь с игроком топ-уровня и не знаю, готов ли я. Для меня это будет испытанием. Посмотрим, как я справлюсь со всем, смогу ли хотя бы побороться.

Еще полторы недели назад для меня было бы неожиданностью оказаться на соревнованиях. Я был далек от этого в силу многих обстоятельств. Конечно, речь о физическом состоянии, а оно приводит к психологической усталости. Но последние четыре дня я чувствовал себя более или менее хорошо с точки зрения тренировок. Я играл с игроками топ-уровня (Андреем Рублевым и Алехандро Давидовичем-Фокина – Sports). Да, это всего лишь тренировка, но я не чувствовал себя слишком далеким от соревновательной формы.

Поэтому я выхожу на матч с небольшой уверенностью в том, что могу хотя бы играть один на один. Тогда ты побеждаешь в матче, а это для меня важно. Особенно потому, что тогда я завтра снова выйду на корт.

Сегодня соперник помог мне, он ошибался, а я провел тот матч, который должен был. Я был уверен, что могу играть на этом уровне, поэтому не удивлен результатом. Я хорошо бил с бэкхенда, действовал активно. Поскольку это первый матч, я много играл кроссами, не слишком усложнял себе жизнь. Сегодня играл так, чтобы быть конкурентоспособным. Но завтра потребуется большее».

Надаль вернулся! Первая победа на грунте за 2 года!🧡