Андреева о том, что сначала не подала на матч против Паолини: «Внутри было ощущение, что в любом случае не отпущу»

Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал в Мадриде.

В понедельник она обыграла Жасмин Паолини – 7:6(2), 6:4. Во втором сете она не подала на матч, ведя 5:3, но закончила матч брейком.

В этот день был день рождения Андреевой и отца.

– Честно, я очень нервничала, потому что в прошлом году я тоже выиграла матч на свой день рождения. Я играла вчера и надеялась, что сегодня у меня будет выходной, у меня будет только пара. И потом мне сказали, что меня поставят играть четвертый круг. Я так разочаровалась, мне было так грустно, потому что я знала, что будет тяжелый матч. И у меня были мысли, что, возможно, я могу проиграть, и очень не хотелось этого делать в свой день рождения. Поэтому это была тоже как такая дополнительная мотивация сделать приятное и себе, и папе, и всей нашей семье, чтобы был праздник в такой важный день.

– Летела 2:5 в первом сете. Как стала выкарабкиваться из этой ситуации? За счет чего?

– Честно, я бы даже не сказала, что я как-то выкарабкиваться стала. Она очень хорошо начала, несмотря на то, что первых четыре гейма мы играли по брейкам. И после этого она очень хорошо начала, очень солидно, очень стабильно на задней линии. Очень-очень хорошо и плотно раскладывала, мне было очень сложно что-то вообще придумать и что-то противопоставить.

Но так бывает, что ты просто приспосабливаешься, и чем больше времени ты проводишь на корте, тем легче тебе потом найти решения. И так получилось, что с 2:5 я просто приспособилась, нашла ритм. И так получилось, что мне стало полегче с ней играть.

– Закрывать матч было сложно?

– Да, было очень сложно. Я не знаю почему, при счете 2:5 [во втором сете] она так сильно зарядилась и свою подачу очень хорошо отыграла. И потом на моей подаче тоже. Я думала: «Так, мне нужно подавать сейчас хорошо». И причем я подавала прилично. Я могу сказать, что у меня был очень хороший процент именно в том гейме. Мне кажется, у меня почти все были первые, но она очень-очень хорошо отыграла.

И не знаю, внутри у меня было такое ощущение, что я в любом случае не отпущу. Я ни в коем случае не проиграю, я дожму до конца. Даже если вдруг у меня не получится взять второй сет и она его вдруг выиграет, третий сет тоже есть. И я знала, что в любом случае я этот матч не проиграю, – рассказала Андреева Софье Тартаковой в интервью для канала «Больше!».

Мирра Андреева повторила прошлогодний прорыв в Мадриде! Как она изменилась с тех пор?