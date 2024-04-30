Мадрид (ATP). 4-й круг. Медведев играет с Бубликом, Рублев встретится с Грикспором, Хачанов – с Синнером, Надаль – с Лехечкой, Алькарас – со Штруффом

Даниил Медведев играет с Александром Бубликом в четвертом круге в Мадриде.

Карен Хачанов встретится с Янником Синнером, Андрей Рублев – с Тэллоном Грикспором.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 5 мая 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертый круг