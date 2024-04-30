Мадрид (ATP). 4-й круг. Медведев играет с Бубликом, Рублев встретится с Грикспором, Хачанов – с Синнером, Надаль – с Лехечкой, Алькарас – со Штруффом

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

Даниил Медведев играет с Александром Бубликом в четвертом круге в Мадриде.

Карен Хачанов встретится с Янником Синнером, Андрей Рублев – с Тэллоном Грикспором.

Сетка здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 5 мая 2024

WTA 1000

Призовой фонд – 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
0:0
Дата проведения
30 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Александр Бублик (Казахстан)
1:0
Дата проведения
30 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
30 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
30 апреля, 22.30
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
30 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
30 апреля, 17.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Каспер Рууд (Норвегия)
Дата проведения
30 апреля, 18.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
30 апреля, 15.00
Онлайн матча

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15 комментариев
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Какой насыщенный день, одно удовольствие будет посмотреть
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Рублю и Медведю желаю победы.
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Комментарий удален модератором
Организаторы устроили для фанатов тенниса подарок
Все 8 матчей, 4-ый круг, вывески хорошие

Портит только не понятная ситуация со здоровьем Надаля, Алькараса и Синнера
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Не удивлюсь, что Качанов отлетит от Синнера, куда легче чем вчера Котов, последнего гонял)))
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уррррррррррааааааа!!!!!

сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!!

#РафикИдётЗаМадридом
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Кумовья начинают с подачи. Соперники потроллили. И Санёк, и Таллончик прекрасно знают, что эти обадва предпочитают начинать с приёма))
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Ответ ugmyanswer
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ buxtichka66
Комментарий удален модератором
Какая ты ласковая

Не волнуйся, если у данечки что-то пойдёт не так, в запасе есть истерики любого сорта, что все-таки ПОБЕДИТЬ, пусть через 🤮🤮🤮 теннис, но победить
Вперёд данечка
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Ответ S.Graf
уррррррррррааааааа!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!! #РафикИдётЗаМадридом
Тридцатое апреля не повод с утра злоупотреблять спиртными напитками
А такую бурную реакцию и свою радость лучше употребить после игры Даниила мастера с Саней 😁
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Ответ Антон Кривоногов
Тридцатое апреля не повод с утра злоупотреблять спиртными напитками А такую бурную реакцию и свою радость лучше употребить после игры Даниила мастера с Саней 😁
А ещё лучше - не давать нелепые советы, которые никого не интересуют. Даже с утра.
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Ответ S.Graf
А ещё лучше - не давать нелепые советы, которые никого не интересуют. Даже с утра.
😂
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Ответ ugmyanswer
Кривой спирохет принимающий из Барселоны против Сани Бублика
Тыжклован не хотел смотреть 😂
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