Мадрид (ATP). 4-й круг. Медведев играет с Бубликом, Рублев встретится с Грикспором, Хачанов – с Синнером, Надаль – с Лехечкой, Алькарас – со Штруффом
Даниил Медведев играет с Александром Бубликом в четвертом круге в Мадриде.
Карен Хачанов встретится с Янником Синнером, Андрей Рублев – с Тэллоном Грикспором.
Сетка здесь.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
23 апреля – 5 мая 2024
WTA 1000
Призовой фонд – 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 30 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 30 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 30 апреля, 22.30
- Дата проведения
- 30 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.00
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.00
- Дата проведения
- 30 апреля, 15.00
Все 8 матчей, 4-ый круг, вывески хорошие
Портит только не понятная ситуация со здоровьем Надаля, Алькараса и Синнера
сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!!
#РафикИдётЗаМадридом
Не волнуйся, если у данечки что-то пойдёт не так, в запасе есть истерики любого сорта, что все-таки ПОБЕДИТЬ, пусть через 🤮🤮🤮 теннис, но победить
Вперёд данечка
А такую бурную реакцию и свою радость лучше употребить после игры Даниила мастера с Саней 😁