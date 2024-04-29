Бублик о том, что у него нет цели попасть в топ-10: «Главное – быть счастливым и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь»

Александр Бублик объяснил, почему не ставит цель подняться в топ-10.

Сейчас он занимает лучшую в карьере 18-ю строчку рейтинга.

– Если честно, мне все равно, говорю это без сарказма. Мне кажется, главное – быть счастливым и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. А рейтинг приложится. Если мне суждено быть в топ-10, то однажды я там окажусь. Если нет, то не имеет значения, у меня есть другие дела.

– Возможно, такой подход поможет тебе туда подняться.

– Посмотрим, кто знает! Через год я могу быть хоть 72-м.