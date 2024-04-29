Бублик о том, что у него нет цели попасть в топ-10: «Главное – быть счастливым и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь»

Теги рейтинги ATP Александр Бублик Sports – Казахстан Теннис

Александр Бублик объяснил, почему не ставит цель подняться в топ-10.

Сейчас он занимает лучшую в карьере 18-ю строчку рейтинга.

– Если честно, мне все равно, говорю это без сарказма. Мне кажется, главное – быть счастливым и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. А рейтинг приложится. Если мне суждено быть в топ-10, то однажды я там окажусь. Если нет, то не имеет значения, у меня есть другие дела.

– Возможно, такой подход поможет тебе туда подняться.

– Посмотрим, кто знает! Через год я могу быть хоть 72-м.

7 комментариев
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Ответ sashati
Получать деньги и быть счастливым не одно и то же..
да они вроде их не получают, а зарабатывают. Разница в терминах колоссальная.
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Бубль клёвый.
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Ответ sashati
Получать деньги и быть счастливым не одно и то же..
Вы хоть его мысль прочитали, или так, историю собственной жизни поведали?
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Красавелло
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