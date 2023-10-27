Мини-футбол. Чемпионат России. 7-й тур. «Газпром-Югра» обыграла «Сиб-Транзит», «Тюмень» одолела КПРФ, другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

27-29 октября пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по мини-футболу..

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

7-й тур

Первые матчи

27 октября

Газпром-Югра – Сиб-Транзит – 6:1 (3:1)

 

Тюмень – КПРФ – 4:3 (2:0) – после серии пенальти

 

Новая генерация – ЛКС – 5:4 (3:0)

 

Кристалл – Сибиряк – 4:6 (2:3)

 

28 октября

Ухта – Синара – 15.00

 

Торпедо – Норильский никель – 18.30

 

Вторые матчи

28 октября

Тюмень – КПРФ – 12.00

 

Газпром-Югра – Сиб-Транзит – 13.00

 

Кристалл – Сибиряк – 15.30

 

Новая генерация – ЛКС – 16.00

 

29 октября

Ухта – Синара – 15.00

 

Торпедо – Норильский никель – 19.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Ухта – 31 очко (12 игр), Торпедо – 27 (12), Норильский никель – 22 (10), Газпром-Югра – 22 (13), КПРФ – 20 (11), Новая генерация – 19 (13), Тюмень – 18 (13), Синара – 15 (12), Сиб-Транзит – 15 (13), Кристалл – 14 (13), Сибиряк – 11 (13), ЛКС – 8 (13).

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2 комментария

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DEN 91
Тюмень чемпик)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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