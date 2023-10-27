Мини-футбол. Чемпионат России. 7-й тур. «Газпром-Югра» обыграла «Сиб-Транзит», «Тюмень» одолела КПРФ, другие матчи
27-29 октября пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по мини-футболу..
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
7-й тур
Первые матчи
27 октября
Газпром-Югра – Сиб-Транзит – 6:1 (3:1)
Тюмень – КПРФ – 4:3 (2:0) – после серии пенальти
Новая генерация – ЛКС – 5:4 (3:0)
Кристалл – Сибиряк – 4:6 (2:3)
28 октября
Ухта – Синара – 15.00
Торпедо – Норильский никель – 18.30
Вторые матчи
28 октября
Тюмень – КПРФ – 12.00
Газпром-Югра – Сиб-Транзит – 13.00
Кристалл – Сибиряк – 15.30
Новая генерация – ЛКС – 16.00
29 октября
Ухта – Синара – 15.00
Торпедо – Норильский никель – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ухта – 31 очко (12 игр), Торпедо – 27 (12), Норильский никель – 22 (10), Газпром-Югра – 22 (13), КПРФ – 20 (11), Новая генерация – 19 (13), Тюмень – 18 (13), Синара – 15 (12), Сиб-Транзит – 15 (13), Кристалл – 14 (13), Сибиряк – 11 (13), ЛКС – 8 (13).
2 комментария