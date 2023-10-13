Мини-футбол. Чемпионат России. 5-й тур. «Ухта» сыграет с КПРФ, «Газпром-Югра» против «Норильского никеля», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

С 13 по 17 октября пройдут матчи пятого тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

5-й тур

Первые матчи

13 октября

Тюмень – Сибиряк – 17.00

 

Новая генерация – Кристалл – 19.00

 

Ухта – КПРФ – 19.00

 

14 октября

Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00

 

Торпедо – Липецк – 19.30

 

16 октября

Синара – Сиб-Транзит – 17.00

 

Вторые матчи

14 октября

Тюмень – Сибиряк – 11.30

 

Новая генерация – Кристалл – 14.00

 

Ухта – КПРФ – 15.00

 

15 октября

Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00

 

Торпедо – Липецк – 19.00

 

17 октября

Синара – Сиб-Транзит – 14.00

 

Турнирное положение: Ухта – 22 очка (8 игр), Торпедо – 22 (8), Газпром-Югра – 14 (8), Норильский никель – 13 (6), КПРФ  – 13 (6), Синара – 11 (8), Новая генерация – 11 (8), Кристалл – 10 (8), Сиб-Транзит – 7 (8), Липецк – 6 (8), Тюмень – 5 (8), Сибиряк – 4 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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