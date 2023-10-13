Мини-футбол. Чемпионат России. 5-й тур. «Ухта» сыграет с КПРФ, «Газпром-Югра» против «Норильского никеля», другие матчи
С 13 по 17 октября пройдут матчи пятого тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
5-й тур
Первые матчи
13 октября
Тюмень – Сибиряк – 17.00
Новая генерация – Кристалл – 19.00
Ухта – КПРФ – 19.00
14 октября
Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00
Торпедо – Липецк – 19.30
16 октября
Синара – Сиб-Транзит – 17.00
Вторые матчи
14 октября
Тюмень – Сибиряк – 11.30
Новая генерация – Кристалл – 14.00
Ухта – КПРФ – 15.00
15 октября
Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00
Торпедо – Липецк – 19.00
17 октября
Синара – Сиб-Транзит – 14.00
Турнирное положение: Ухта – 22 очка (8 игр), Торпедо – 22 (8), Газпром-Югра – 14 (8), Норильский никель – 13 (6), КПРФ – 13 (6), Синара – 11 (8), Новая генерация – 11 (8), Кристалл – 10 (8), Сиб-Транзит – 7 (8), Липецк – 6 (8), Тюмень – 5 (8), Сибиряк – 4 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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