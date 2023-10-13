Мини-футбол. Чемпионат России. 5-й тур. «Ухта» сыграет с КПРФ, «Газпром-Югра» против «Норильского никеля», другие матчи

С 13 по 17 октября пройдут матчи пятого тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

5-й тур

Первые матчи

13 октября

Тюмень – Сибиряк – 17.00

Новая генерация – Кристалл – 19.00

Ухта – КПРФ – 19.00

14 октября

Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00

Торпедо – Липецк – 19.30

16 октября

Синара – Сиб-Транзит – 17.00

Вторые матчи

14 октября

Тюмень – Сибиряк – 11.30

Новая генерация – Кристалл – 14.00

Ухта – КПРФ – 15.00

15 октября

Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00

Торпедо – Липецк – 19.00

17 октября

Синара – Сиб-Транзит – 14.00

Турнирное положение: Ухта – 22 очка (8 игр), Торпедо – 22 (8), Газпром-Югра – 14 (8), Норильский никель – 13 (6), КПРФ – 13 (6), Синара – 11 (8), Новая генерация – 11 (8), Кристалл – 10 (8), Сиб-Транзит – 7 (8), Липецк – 6 (8), Тюмень – 5 (8), Сибиряк – 4 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.