Путин подписал закон о праве спортсменов-госслужащих получать вознаграждение за спортивную деятельность
Путин подписал закон, разрешающий спортсменам-госслужащим получать вознаграждения в спорте.
Федеральный закон от 26 февраля 2024 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
20 февраля Государственная дума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Он снимет ограничения, которые не позволяли состоящим на госслужбе спортсменам (в том числе военнослужащим) заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.
«Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях, выступают за спортивные общества ЦСКА, «Динамо». К сожалению, действующее законодательство не позволяет спортсменам заключать контракты с Центром спортивной подготовки, чтобы была возможность беспрепятственно выезжать на международные соревнования, в командировки.
Данным законом мы разрешаем им получать дополнительные средства, призовые вознаграждения, чтобы участвовать в соревнованиях или ездить на сборы.
Надеюсь, мы приведем законодательство в соответствие и наши спортсмены — олимпийские чемпионы, которые представляют страну на международном уровне и не только, – скажут спасибо», – объяснял ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту и один из авторов инициативы Антон Шипулин.
Да что ты чёрт побери, такое несёшь, шипулин?
И вот у них типа не было "возможности беспрепятственно выезжать на международные соревнования, в командировки..." ?!
П - приоритеты.
как и артист- госслужащий и цирковой медведь госслужащий...
россия страна невиданных возможностей,
прекрасная россия будущего и другой россии у меня для вас нет!
"«Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными, армейскими или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию в соревнованиях»." (8 декабря, пресс-релиз МОК).
Вот для обхода - и придумано. Т.е. это совсем не про деньги. Получается, что новость-то хорошая.
P.S. И если я правильно все понял (что не факт), то привет тем наивным людям, кто возмущался решением МОК и считал принадлежность к органам формальной... формальная-формальная, но законодательно утверждённая оказывается.
Так,стоп, а как же....
Неужели эти люди живут почти на минимальную з/п?
Только представьте, условно:
Полковник - У.Болт
Капитан - Й.Бе
Лейтенант - К.Мбапе
Сержант - В.Вембаньяма
Представляете сколько бабла можно выделить под "тысячи"?