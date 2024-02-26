Путин подписал закон о праве спортсменов-госслужащих получать вознаграждение за спортивную деятельность

Путин подписал закон, разрешающий спортсменам-госслужащим получать вознаграждения в спорте.

Федеральный закон от 26 февраля 2024 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

20 февраля дума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Он снимет ограничения, которые не позволяли состоящим на госслужбе спортсменам (в том числе военнослужащим) заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

«Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях, выступают за спортивные общества ЦСКА, «Динамо». К сожалению, действующее законодательство не позволяет спортсменам заключать контракты с Центром спортивной подготовки, чтобы была возможность беспрепятственно выезжать на международные соревнования, в командировки.

Данным законом мы разрешаем им получать дополнительные средства, призовые вознаграждения, чтобы участвовать в соревнованиях или ездить на сборы.

Надеюсь, мы приведем законодательство в соответствие и наши спортсмены — олимпийские чемпионы, которые представляют страну на международном уровне и не только, – скажут спасибо», – объяснял ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту и один из авторов инициативы Антон Шипулин.