Путин подписал закон о праве спортсменов-госслужащих получать вознаграждение за спортивную деятельность

Теги Владимир Путин Государственная дума Политика деньги Биатлон

Путин подписал закон, разрешающий спортсменам-госслужащим получать вознаграждения в спорте.

Федеральный закон от 26 февраля 2024 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

20 февраля Государственная дума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Он снимет ограничения, которые не позволяли состоящим на госслужбе спортсменам (в том числе военнослужащим) заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

«Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях, выступают за спортивные общества ЦСКА, «Динамо». К сожалению, действующее законодательство не позволяет спортсменам заключать контракты с Центром спортивной подготовки, чтобы была возможность беспрепятственно выезжать на международные соревнования, в командировки.

Данным законом мы разрешаем им получать дополнительные средства, призовые вознаграждения, чтобы участвовать в соревнованиях или ездить на сборы.

Надеюсь, мы приведем законодательство в соответствие и наши спортсмены — олимпийские чемпионы, которые представляют страну на международном уровне и не только, – скажут спасибо», – объяснял ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту и один из авторов инициативы Антон Шипулин.

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38 комментариев
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Самый социально незащищённый слой населения, не иначе.
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Какие наши спортсмены - олимпийские чемпионы представляют страну на международном уровне?
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
Силовики всех мастей это последняя опора власти, поэтому на фоне всеобщего обнищания у них самые большие зарплаты, пенсии, масса льгот, дети в ВУЗы вне конкурса и т. д.
+40
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+36
«Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях,….»
Да что ты чёрт побери, такое несёшь, шипулин?
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Ответ Назар Игорь
Силовики всех мастей это последняя опора власти, поэтому на фоне всеобщего обнищания у них самые большие зарплаты, пенсии, масса льгот, дети в ВУЗы вне конкурса и т. д.
это уже не холопы а опричники
+18
0
+18
Бред какой-то. Помню еще давно Губер пел, что половина биатлонистов имеют армейские звания и за это еще бабло имеют. Зайцева чуть ли не полковником бегала.
И вот у них типа не было "возможности беспрепятственно выезжать на международные соревнования, в командировки..." ?!
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Заваливают коврижками за преданность!
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+11
Работаю в спортивном колледже, нам деньги уже второй месяц недоплачивают. Говорят, ещё не выделили. Зато Спартакиаду с олимпийскими призовыми провели, вот ещё спортсменам поблажки.
П - приоритеты.
+11
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+10
спортсмен госслужащий - это лютый оксюморон,
как и артист- госслужащий и цирковой медведь госслужащий...
россия страна невиданных возможностей,
прекрасная россия будущего и другой россии у меня для вас нет!
+9
-1
+8
"сидишь тут над учебниками, шёл бы во двор в футбол поиграть"
+7
0
+7
А что разве спортсмены ЦСКА и Динамо не получали призовых за свои выступления? Они ведь были на государственной службе. А Шипулин, конечно, превращается в какого-то подхалима. Совсем зашкварился.
+7
-3
+4
Как я понял, то это вот про это.

"«Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными, армейскими или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию в соревнованиях»." (8 декабря, пресс-релиз МОК).

Вот для обхода - и придумано. Т.е. это совсем не про деньги. Получается, что новость-то хорошая.

P.S. И если я правильно все понял (что не факт), то привет тем наивным людям, кто возмущался решением МОК и считал принадлежность к органам формальной... формальная-формальная, но законодательно утверждённая оказывается.
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Своим всё,другим - закон.
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+3
Ответ Melnikov1968
А что разве спортсмены ЦСКА и Динамо не получали призовых за свои выступления? Они ведь были на государственной службе. А Шипулин, конечно, превращается в какого-то подхалима. Совсем зашкварился.
Очередное подтверждение, что хороший спортсмен не обязательно порядочный человек.
+3
-1
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Теперь всех победим!!!
Так,стоп, а как же....
+4
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достали
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Ответ Melnikov1968
А что разве спортсмены ЦСКА и Динамо не получали призовых за свои выступления? Они ведь были на государственной службе. А Шипулин, конечно, превращается в какого-то подхалима. Совсем зашкварился.
Шипулин был таким всегда.
+1
0
+1
Ответ Michael Boldyrev
Как я понял, то это вот про это. "«Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными, армейскими или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию в соревнованиях»." (8 декабря, пресс-релиз МОК). Вот для обхода - и придумано. Т.е. это совсем не про деньги. Получается, что новость-то хорошая. P.S. И если я правильно все понял (что не факт), то привет тем наивным людям, кто возмущался решением МОК и считал принадлежность к органам формальной... формальная-формальная, но законодательно утверждённая оказывается.
Абажди, а как же "мы не прогнемся", "они там без нас со скуки помрут" и прочие "мы не пойдём у них на поводу"???
+1
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То, что доступно немецким таможенникам и полицейским, теперь доступно российским росгвардейцам и прочему цска. Вот только наших пока никуда не пускают.
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Вот тут-то у меня карта и поперла ©
+3
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Настолько неконкретно сформулировано, что трудно понять кто, сколько и за какие спортивные достижения (сверх существующих выплат), должен ещё получать оплату...
Неужели эти люди живут почти на минимальную з/п?
+3
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А у ведущих спортсменов разве есть время реально работать на государственных должностях? Надо же вникать в государственные дела, думать о народе день и ночь, а не ездить по тренировочным сборам и соревнованиям. Или это закон под Адама Кадырова?)))))
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Исключить этот абсурд: «Спортсмены состоящие на госслужбе» в принципе, как таковое явление и не надо ни каких законов. Либо гос, либо спортсмен.
Только представьте, условно:

Полковник - У.Болт
Капитан - Й.Бе
Лейтенант - К.Мбапе
Сержант - В.Вембаньяма
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Ответ SAF22
Какие наши спортсмены - олимпийские чемпионы представляют страну на международном уровне?
Ну с белорусами, некоторыми неграми
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а можно расшифровать что такое "международный уровень".
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
Теперь ещё больше будут петь дифирамбы 😡
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Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
Холопы - это народ. А закон про дворян - верных слуг царя.
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Денег на ЖКХ нет, на уборку снега нет … а тут такие законы подписывают.
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Ответ Baym
«Тысячи спортсменов представляют Россию на международных соревнованиях,….» Да что ты чёрт побери, такое несёшь, шипулин?
Да всё правильно он несёт.
Представляете сколько бабла можно выделить под "тысячи"?
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