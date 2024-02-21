Москвич долго работал в «Норильском Никеле» – и классно рассказывает про русский север

Что ощущаешь в минус 60?

Сергей Гомберг больше десяти лет работает в московском «Торпедо», а в конце 90-х и в начале 2000-х был менеджером «Норильского Никеля» – уникального профессионального клуба, который развивается в городе за полярным кругом.

Недавно мы публиковали материал про причуды бразильцев в мини-футболе: например, про форварда Шоко, который прятал еду из «Макдоналдса» под одеяло и не ходил на общие ужины.

Теперь слово Сергею Гомбергу, который расскажет и про Шоко, и про Норильск, и вообще про русский север глазами москвича.

Читаем, а потом включаем БЕТСИТИ Кубкок России по мини-футболу на Кинопоиске.

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Не помню историю про «Макдональдс», но расскажу другую. Когда Шоко только подписали, «Норильский Никель» поехал на сборы в Кисловодск. Там надо много бегать – набирать физические кондиции к сезону.

Шоко два круга пробежал, остановился и говорит: «Тренер, я больше бегать не буду. Я же не легкоатлет. Мое дело – зал, мяч и голы».

Тренеру оставалось только посетовать, потому что в зале Шоко действительно все показал – он был очень сильный футболист, чемпион мира в составе сборной Бразилии, один из лучших игроков на тот момент вообще.

Кстати, не могу сказать, что в Россию легионеров заманивали какими-то огромными зарплатами. Не было такого, чтобы в той же Испании платили в два раза меньше. Разве что им обещали хорошие бонусы за результаты и победы. Например, в начале 2000-х за второе место всем игрокам «Норильского Никеля» подарили по машине «Жигули».

Андрей Бодров рассказывал, как бразильцы кидались помидорами в потолок, а я знаю, как бразильцы играли на барабанах – на там-тамах. Даже жалобы поступали в полицию – веселые они ребята, конечно. Их даже на производство возили – с касками в шахты спускались к местам добычи, на комбинаты ездили. Им показывали, какой здесь тяжелый труд у людей и в каких непростых условиях.

Я впервые приехал в Норильск осенью, поэтому не сразу холода прочувствовал. Честно говоря, эти 30, 40 или даже 50 градусов не так ощущаются, как в Москве. Идешь подышать, брови инеем покроются, нос слипнется, но ничего жуткого нет. Даже в Якутске почти при минус 60 было не так страшно. Возможно, ветер не такой, как в Москве. У нас если задует, то не знаешь, куда прятаться. А если еще мороз – так вообще. В Норильске другой морозец, более приятный, что ли.

Плюс надо понимать, что мы там не находились постоянно. Команда хоть и была из Норильска, проживали мы в Москве. Максимум – приезжали на неделю отыграть несколько матчей. И когда ты живешь в таком формате, можно из гостиницы до магазина дойти в одной рубашке зимой – вообще нормально.

Норильск – нормальный, приличный город. Немало ресторанов хороших, театры, кинотеатры – точно есть чем заняться. Да, бывает пурга, но о ней предупреждают. Сообщают заранее, что город завалит, дорогу в аэропорт и сам аэропорт закроют. В таком случае сидим и ждем в гостинице, когда погода наладится, не улетаем.

Еще одно из первых впечатлений, когда приехал: едешь из аэропорта и по пути две башни, которые будто разбомбили. Это, по-моему, бывшая заброшенная военная часть. А в сам Норильск приезжаешь – все ухожено, все хорошо, чистый и опрятный город.

Как так получилось, что в Норильске образовалась сильная мини-футбольная команда?

Клуб-то с начала 90-х был, назывался «Норильск». Футболисты местные – и в основном не того уровня, чтобы решать серьезные задачи. Однажды был тур в Петербурге, «Норильск» играл с «Диной», этот матч посетили Потанин, Прохоров и другие руководители «Норильского Никеля».

«Норильск» тогда проиграл «Дине» – 1:7. И встал вопрос: а что мешает сделать сильную команду в городе? Так появились спонсорские деньги и возможность пригласить хороших игроков.

Я и занимался их поиском – тогда особенно не было спортивных директоров и селекционных отделов, да и интернета тоже. Сам искал информацию, добывал видео, находил материалы, отсматривал, анализировал. Например, с первыми бразильцами из чемпионата Испании так было. Их Норильском не пугали: говорили, что это просто спонсор, надо туда только на игры ездить, а жить будете в Москве. Все – никаких вопросов. Наверное, им дышать на морозе тяжело было с непривычки, но терпели – все профессионалы.

Наверное, главная моя находка – Милевое Симеунович. До «Норильского Никеля» я работал в команде «Минкас», в конце сезона ездили на турнир в Словакию. Там платили за первое место 10 тысяч долларов, за второе – 5, за третье – 3. Я там увидел Симеуновича, мы телефонами обменялись. Его в Испанию звали, но уговорил поехать в Россию.

Помню, он приехал и сразу сыграл с той легендарной «Диной» на Кубок. Мы победили – 7:4. Чтобы вы понимали, до этого «Дина» ни разу 7 мячей не пропускала. И Миле стал одним из героев матча, все спрашивали: «Где вы нашли такого игрока, откуда он взялся?»

Мини-футбол в Норильске всегда был просто праздником. Доходило до того, что билетов не хватало. Как-то иду, смотрю человек 25 не могут попасть, потому что аншлаг. Думаю, ладно, давайте вас проведу, садитесь только в проходе аккуратненько. Такие они были счастливые в тот момент.

Интересно, что чемпионство «Норильского Никеля» в 2002-м прошло без меня. Я отработал половину сезона и ушел в «ГКИ-Газпром». В итоге получился суперфинал между моими двумя командами – «Норникель» и ГКИ.

«Норильский Никель» победил – 3:0 и 8:3. Были необычные чувства: есть вклад и в золото одной команды, и в серебро другой.

В Норильске не был давно и, конечно, хотел бы как-нибудь вернуться. Там замечательный город и замечательные люди.

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Можете убедиться ниже сами – действительно красота. И не забывайте: смотрите на этой неделе развязку БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу на «Кинопоиске».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Павел Львов, Светлана Шевченко, Мария Никитич; Gettyimages.ru/Oleg Nikishin; Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press; torpedo.ru/Юрий Дородонов

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