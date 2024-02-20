Проверим, знаете ли вы мини-футбол! Там тоже есть офсайды? А Россия выигрывала чемпионат мира?

20 вопросов.

Вы наверняка как минимум несколько раз в жизни смотрели мини-футбол. Но как хорошо вы разбираетесь в его правилах и истории?

Предлагаем простой для фанатов игры тест, где нужно определить: правдиво или ложно утверждение.

Сразу после прохождения загляните на «Кинопоиск». Он показывает БЕТСИТИ Кубок России – турнир, где начинается самая жара – финал четырех.

Реклама 18+. ООО «КИНОПОИСК»