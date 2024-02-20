Мини-футбол на Кинопоиске
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Проверим, знаете ли вы мини-футбол! Там тоже есть офсайды? А Россия выигрывала чемпионат мира?

Ухта Ухта
Норильский никель Норильский никель
Константин Еременко Константин Еременко
Кубок России
Газпром-Югра Газпром-Югра
КПРФ КПРФ
Мини-футбол Мини-футбол

20 вопросов.

Вы наверняка как минимум несколько раз в жизни смотрели мини-футбол. Но как хорошо вы разбираетесь в его правилах и истории?

Предлагаем простой для фанатов игры тест, где нужно определить: правдиво или ложно утверждение.

Сразу после прохождения загляните на «Кинопоиск». Он показывает БЕТСИТИ Кубок России – турнир, где начинается самая жара – финал четырех.

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3 комментария
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13/20 есть, неплохо, учитывая, что мини смотрел только евро и чм в школьные годы
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+2
20 из 20 на изи. Болельщик МФК "Тюмень"
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14/ 20
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