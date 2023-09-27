Мини-футбол. Чемпионат России. 4-й тур. «Кристалл» сыграет с «Тюменью», «Норильский никель» встретится с «Синарой» и другие матчи

С 28 сентября по 1 октября пройдут матчи 4-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Пари Суперлига

4-й тур

Первые матчи

28 сентября

Кристалл – Тюмень – 19.00

29 сентября

Сиб-Транзит – Новая генерация – 13.00

Норильский никель – Синара – 15.00

Сибиряк – Торпедо – 15.00

Липецк – – 18.00

30 сентября

КПРФ – Газпром-Югра – 14.00

Вторые матчи

29 сентября

Кристалл – Тюмень – 19.00

30 сентября

Сиб-Транзит – Новая генерация – 10.00

Сибиряк – – 13.00

Липецк – Ухта – 14.00

никель – Синара – 15.00

1 октября

КПРФ – Газпром-Югра – 16.30

Турнирное положение: Торпедо – 16 очков (6 игр), Ухта – 14 (5), Газпром-Югра – 10 (6), – 9 (3), Норильский никель – 9 (3), Новая генерация – 8 (6), – 7 (5), Липецк – 6 (6), Тюмень – 5 (6), Кристалл – 4 (6), Сибиряк – 3 (5), Сиб-Транзит – 2 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.