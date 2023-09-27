Мини-футбол. Чемпионат России. 4-й тур. «Кристалл» сыграет с «Тюменью», «Норильский никель» встретится с «Синарой» и другие матчи
С 28 сентября по 1 октября пройдут матчи 4-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Пари Суперлига
4-й тур
Первые матчи
28 сентября
Кристалл – Тюмень – 19.00
29 сентября
Сиб-Транзит – Новая генерация – 13.00
Норильский никель – Синара – 15.00
Сибиряк – Торпедо – 15.00
Липецк – Ухта – 18.00
30 сентября
КПРФ – Газпром-Югра – 14.00
Вторые матчи
29 сентября
Кристалл – Тюмень – 19.00
30 сентября
Сиб-Транзит – Новая генерация – 10.00
Сибиряк – Торпедо – 13.00
Липецк – Ухта – 14.00
Норильский никель – Синара – 15.00
1 октября
КПРФ – Газпром-Югра – 16.30
Турнирное положение: Торпедо – 16 очков (6 игр), Ухта – 14 (5), Газпром-Югра – 10 (6), КПРФ – 9 (3), Норильский никель – 9 (3), Новая генерация – 8 (6), Синара – 7 (5), Липецк – 6 (6), Тюмень – 5 (6), Кристалл – 4 (6), Сибиряк – 3 (5), Сиб-Транзит – 2 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии