Захарова о словах Макрона про прекращение огня на Украине на время Олимпиады: «Выхожу с ответным предложением: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных»

отреагировала на заявление о том, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм.

Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там много зависит», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024