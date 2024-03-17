Захарова о словах Макрона про прекращение огня на Украине на время Олимпиады: «Выхожу с ответным предложением: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных»

Теги Париж-2024 Политика Матч ТВ Мария Захарова Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Мария Захарова отреагировала на заявление Макрона о том, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм.

Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там много зависит», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024

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166 комментариев
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А давайте просто вернёмся все на свои территории,прекратим все войны и будем жить мирно как раньше и встречаться только,на спортивных площадках..
+178
-31
+147
Ответ Demon69
А давайте просто вернёмся все на свои территории,прекратим все войны и будем жить мирно как раньше и встречаться только,на спортивных площадках..
Давай. С какого века начнем??
+106
-31
+75
Как чувствуют себя люди , которые принимают живое , конкретное участие в убийстве сотен тысяч других людей ? Они это осознают ? Они это как-то переваривают в себе?
Я сейчас без персоналий , без конкретики , риторически
Ведь это грех жуткий . Не в религиозном , а в общечеловеческом смысле . Ну п####ц какой страшный грех , самый страшный .
И даже если нет никакой раскалённой лавы там за чертой , даже если не придётся ни за что отвечать , это участие ведь должно съедать изнутри , должно просто уничтожать человека . Ведь это не людское , не человеческое , самая что ни на есть дьявольская клоака .
Или это и не люди вовсе ?
+46
-3
+43
Это она предлагает ВПК РФ прекратить работу?
+39
-14
+25
Ответ aberkorn
Комментарий скрыт
Вам не кажется, что если бы так все и было, если бы миром правила небольшая группа людей, мир был бы более спокойным, такого бардака и тупизны не было бы?
+23
-2
+21
Ответ Злой Руся
Давай. С какого века начнем??
Вопрос не в веке, а во всеми признаных юридических договоренностях.

Твоё жилье является твоим, потому что у тебя есть на это документ никем не оспариваемый.
Иначе тебе придётся оставить своё жилье, потому что до тебя там кто то жил.
+22
-4
+18
Ответ Злой Руся
Давай. С какого века начнем??
более менее консенсусом считается конец 1945
+17
-4
+13
Почему эта новость в тематике "Легкая атлетика"?)
Тут явно тяжелая, и не совсем "атлетика"
+14
-1
+13
Ответ Злой Руся
Комментарий скрыт
а где был ВВП когда обстреливали мирняк в ДНР и ЛНР, почему он начал спецоперацию, когда мирняк погибать практически перестал?
+16
-4
+12
Ответ beltravel71
В Белгороде не гибнут?не надо одних делать хорошими,других плохими
Это ко мне вопрос или к Захаровой?
+16
-7
+9
Ответ Месси из Сибири
Как бы тебе ни противилось, но его точка зрения лучше всего объясняет исправную работу трубы на Украине, ЕС платит РФ, а РФ платит Украине. Интересная война
объясняет все, что это обычный рынок. к сожалению, так все и работает и Пу все эти годы низкими ценами прожигал наши достояния, покупая влияние над Европой.
+11
-2
+9
Ответ Tommy Addams
Комментарий удален модератором
Зря Вы так ( к ним уже аргентинский привезли . Но поддержка 100 процентов , не место ей на спорт новостях . Можно кеосояна накинуть
+16
-8
+8
Не понял, это обращение к Ирану или КНДР?
+8
-3
+5
Ответ Злой Руся
Комментарий удален модератором
это официальная статистика ДНР
+6
-2
+4
Ответ Злой Руся
Давай. С какого века начнем??
Cо времен Золотой Орды
+6
-2
+4
Ответ Demon69
А давайте просто вернёмся все на свои территории,прекратим все войны и будем жить мирно как раньше и встречаться только,на спортивных площадках..
ага отдадут они
+10
-6
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Грузия особенно в 2008 так остановила, что начала
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Какие, например? США не остановил боевые действия в Ираке во время олимпиады. Грузия напала на осетин, как раз в олимпиаду.
+8
-5
+3
Ответ Злой Руся
Комментарий скрыт
Вообще-то все призывали прекратить огонь. Что, в общем, и произошло. В 20-21м годах там погибло меньше 10 мирных жителей.
+8
-5
+3
Ответ Злой Руся
Давай. С какого века начнем??
Предлагаете начать с карты Монголии, которую недавно публиковали❓
+5
-2
+3
Очень странная позиция. Россия как раз протянула руку помощи своим союзникам (ДНР и ЛНР), а почему то же самое не может сделать Франция - помогать тем, кого считает своим союзником (Украина)?
Конечно, и прекращение огня, и завершение поставок было бы идеальным решением, но так ведь не бывает судя по всему.
+20
-18
+2
Пусть Макарон это евреям предложит. Или зассыт?
+9
-7
+2
Ответ aberkorn
Комментарий скрыт
всем думающим и адекватным людям понятно, что сами банкиры пешки в руках рептилоидов с планеты Нибиру
+2
0
+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Почитайте, что такое меморандум.
Вам скорее стоит аппелировать договором о демаркации границ 2003 года, подписанный Кучмой и Путиным.
+1
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Ответ ЭлектроВеник
Комментарий удален модератором
они тут теперь зарабатывают .. краски для штанов больше не дают.
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Ответ Петроград
Комментарий удален модератором
Кто тебе сказал про "остановить"? Вернее, ты тут наивного из себя строишь?
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Ответ Месси из Сибири
Ты наверное уже несколько раз это видео пересмотрел?
зачем, достаточно бегло посмотреть, чтобы понять, куда делись предыдущие 10 волн мобилизации Зеленского и почему из Украины закрыт выезд мужскому населению и несчастные украинцы вплавь через Тису пытаются убежать от свободы и демократии в Румынию.
+1
0
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Ответ Петроград
Вообще-то все призывали прекратить огонь. Что, в общем, и произошло. В 20-21м годах там погибло меньше 10 мирных жителей.
нет, произошла подготовка украинской армии к силовому захвату Донецка и и Луганска под прикрытием Минских соглашений о чем сейчас откровенно говорят Меркель и Олланд
+2
-1
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
А разве Захарова по дипломатическому статусу ровня президенту другой страны,чтобы что то ему предлагать?
А премьер в отставке Борис Джонсон выше по статусу Зеленского?
+1
0
+1
Ответ Wekil
Очень странная позиция. Россия как раз протянула руку помощи своим союзникам (ДНР и ЛНР), а почему то же самое не может сделать Франция - помогать тем, кого считает своим союзником (Украина)? Конечно, и прекращение огня, и завершение поставок было бы идеальным решением, но так ведь не бывает судя по всему.
согласен с вами, но не кажется абсурдной просьба Макрона об остановке боевых действий на время Олимпийских игр в Париже?
+3
-2
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