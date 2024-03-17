Захарова о словах Макрона про прекращение огня на Украине на время Олимпиады: «Выхожу с ответным предложением: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных»
Мария Захарова отреагировала на заявление Макрона о том, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.
«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм.
Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там много зависит», — сказала официальный представитель МИД РФ.
Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024
Я сейчас без персоналий , без конкретики , риторически
Ведь это грех жуткий . Не в религиозном , а в общечеловеческом смысле . Ну п####ц какой страшный грех , самый страшный .
И даже если нет никакой раскалённой лавы там за чертой , даже если не придётся ни за что отвечать , это участие ведь должно съедать изнутри , должно просто уничтожать человека . Ведь это не людское , не человеческое , самая что ни на есть дьявольская клоака .
Или это и не люди вовсе ?
Твоё жилье является твоим, потому что у тебя есть на это документ никем не оспариваемый.
Иначе тебе придётся оставить своё жилье, потому что до тебя там кто то жил.
Тут явно тяжелая, и не совсем "атлетика"
Конечно, и прекращение огня, и завершение поставок было бы идеальным решением, но так ведь не бывает судя по всему.
Вам скорее стоит аппелировать договором о демаркации границ 2003 года, подписанный Кучмой и Путиным.