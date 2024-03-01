Матыцин о сменах спортивного гражданства: «Массового перехода не случилось. И их переход не вызвал никакой турбулентности»

Теги ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Фигурное катание

Олег Матыцин заявил, что массового перехода российских спортсменов не произошло.

– Тема смены спортивного гражданства сейчас уже немножко затихла. На данном этапе можно утверждать, что массового перехода не случилось?

– Массового перехода не случилось. Если бы он случился, этот вопрос бы более активно обсуждался. Я думаю, те, кто принял решение перейти, они уже перешли. И их переход не вызвал никакой турбулентности в спортивном сообществе, не вызвал дефицита талантливых спортсменов, членов сборных команд ни в одной из федераций.

Да, так сложились обстоятельства, люди приняли решение, бог им судья. Но система продолжает развиваться, и мы видим это на примере практически всех федераций. Где-то создаются новые форматы соревнований, где-то традиционные развиваются.

Растет молодежь, члены нашей сборной, выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира продолжают оставаться с нами и вдохновлять молодых ребят на достижения. Повод задуматься есть – причины у всех разные, у каждого своя судьба. Но проанализировать, понять, почему люди приняли такое решение, конечно, важно.

И в каждом случае тренерам и федерациям, Министерству спорта и Олимпийскому комитету России нужно действовать, где мы можем. Но не через запреты выезда, а через создание условий, через объяснение людям, что они приобретают и что они теряют в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Вот, наверное, в чем наша задача, потому что некоторые решения были приняты на эмоциональном уровне – «вот что-то там сложилось, вот я сейчас уеду, мне там предлагают». Но не понимают того, что здесь у них есть социальные гарантии, есть право представлять свою страну на крупных соревнованиях и оставаться примером для других в самых непростых ситуациях.

Это немаловажно, об этом тоже надо говорить. Но предмет для размышления есть, надо этому уделять внимание, – сказал министр спорта РФ Матыцин.

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5 комментариев
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Опять халву подвезли...
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"есть право представлять свою страну на крупных соревнованиях" --- Врёшь. Этого права нет уже 2 года и не будет ещё много лет.
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Спортсмены переходят для того, чтобы выступать в международных соревнованиях, а не создавать турбулентность. Вот если представить себе ситуацию, когда среди министров была бы такая конкуренция, как среди спортсменов. Где был бы Матыцин? Уверен, что где-нибудь в конце пелетона. Интеллектом не блещет.
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"не через запреты выезда, а через создание условий, через объяснение людям"-
в общем, научат всех Родину любить....
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«Массового перехода не случилось. --- Потому массово они никому не нужны. Да и система перехода под флаги дугих стран очень сложна почти во всех видах спорта.
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