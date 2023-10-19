Мини-футбол. Чемпионат России. 6-й тур. «Ухта» сыграет с «Норильским никелем», «Торпедо» встретится с КПРФ, другие матчи
20-22 октября пройдут матчи шестого тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
6-й тур
Первые матчи
20 октября
Норильский никель – Ухта – 15.00
Сибиряк – Новая генерация – 15.00
КПРФ – Торпедо – 19.30
21 октября
Сиб-Транзит – Кристалл – 9.00
Газпром-Югра – Синара – 13.00
ЛКС – Тюмень – 13.00
Вторые матчи
21 октября
Норильский никель – Ухта – 13.00
КПРФ – Торпедо – 14.00
Сибиряк – Новая генерация – 14.00
22 октября
Сиб-Транзит – Кристалл – 10.00
Газпром-Югра – Синара – 13.00
ЛКС – Тюмень – 13.00
Турнирное положение: Ухта – 28 очков (10 игр), Торпедо – 27 (10), Норильский никель – 19 (8), Новая генерация – 14 (10), Синара – 14 (10), Газпром-Югра – 14 (10), КПРФ – 13 (8), Кристалл – 13 (10), Тюмень – 11 (10), Сиб-Транзит – 10 (10), Липецк – 7 (10), Сибиряк – 4 (10).
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