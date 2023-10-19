Мини-футбол. Чемпионат России. 6-й тур. «Ухта» сыграет с «Норильским никелем», «Торпедо» встретится с КПРФ, другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

20-22 октября пройдут матчи шестого тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

6-й тур

Первые матчи

20 октября

Норильский никель – Ухта – 15.00

 

Сибиряк – Новая генерация – 15.00

 

КПРФ – Торпедо – 19.30

 

21 октября

Сиб-Транзит – Кристалл – 9.00

 

Газпром-Югра – Синара – 13.00

 

ЛКС – Тюмень – 13.00

 

Вторые матчи

21 октября

Норильский никель – Ухта – 13.00

 

КПРФ – Торпедо – 14.00

 

Сибиряк – Новая генерация – 14.00

 

22 октября

Сиб-Транзит – Кристалл – 10.00

 

Газпром-Югра – Синара – 13.00

 

ЛКС – Тюмень – 13.00

 

Турнирное положение: Ухта – 28 очков (10 игр), Торпедо – 27 (10), Норильский никель – 19 (8), Новая генерация – 14 (10), Синара – 14 (10), Газпром-Югра – 14 (10), КПРФ – 13 (8), Кристалл – 13 (10), Тюмень – 11 (10), Сиб-Транзит – 10 (10), Липецк – 7 (10), Сибиряк – 4 (10).

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