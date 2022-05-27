«Голден Стэйт» прошел «Даллас» в пяти матчах и вернулся в финал НБА

«Голден Стэйт» в четверг обыграл в пятом матче решающей серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.

«Уорриорз» сыграют в финале плей-офф впервые с 2019 года и в шестой раз за последние 8 лет.

Соперником калифорнийцев в главной серии года станет победитель пары «Майами» – «Бостон» (2-3).

Пятый матч в Сан-Франциско стал лучшим в этой серии для – 32 очка и 8 точных 3-очковых. признан MVP финальной серии Запада.

23-летний лидер «Мэверикс» Лука Дончич впервые в карьере выиграл серию плей-офф НБА («Юта» в первом раунде) и дошел с командой до финала Запада. Техасцы первенствовали в серии плей-офф впервые с 2011 года.

«Голден Стэйт» снова в финале НБА!

25 самых важных людей в истории «Голден Стэйт»