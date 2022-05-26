«Реал» – самый дорогой клуб Европы 4-й год подряд, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «ПСЖ» – 8-й (KPMG)

Названы самые дорогие клубы мира по версии KPMG.
Лидером рейтинга четвертый год подряд стал «Реал». Сейчас его стоимость (Enterprise value, показатель стоимости компании с учетом всех источников ее финансирования, в том числе долговых обязательств и акций – прим. Sports.ru) составляет 3,184 млрд евро.
На второе место вышел «Манчестер Юнайтед», чья стоимость оценивается в 2,883 млрд евро. Третьей стала «Барселона» – 2,814 млрд евро.
В рейтинге из 32 команд десять – из АПЛ.
«Милан» показал лучший рост стоимости за год среди клубов в рейтинге – +35%, «россонери» заняли 15-е место со стоимостью 578 млн евро. В топ-10 рейтинга стоимость снизилась только у «Барселоны» – на 2 процента.
Топ-10 самых дорогих клубов Европы:
1. «Реал» – 3,184 миллиардов евро;
2. «Манчестер Юнайтед» – 2,883;
3. «Барселона» – 2,814;
4. «Бавария» – 2,749;
5. «Ливерпуль» – 2,556;
6. «Манчестер Сити» – 2,483;
7. «Челси» – 2,179;
8. «ПСЖ» – 2,132;
9. «Тоттенхэм» – 1,912;
10. «Ювентус» – 1,597.
Полностью рейтинг доступен ниже.
Инфографика: KPMG Football Benchmark
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