«Реал» – самый дорогой клуб Европы 4-й год подряд, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «ПСЖ» – 8-й (KPMG)

Названы самые дорогие клубы мира по версии KPMG.

Лидером рейтинга четвертый год подряд стал «Реал». Сейчас его стоимость (Enterprise value, показатель стоимости компании с учетом всех источников ее финансирования, в том числе долговых обязательств и акций – прим. Sports.ru) составляет 3,184 млрд евро.

На второе место вышел , чья стоимость оценивается в 2,883 млрд евро. Третьей стала «Барселона» – 2,814 млрд евро.

В рейтинге из 32 команд десять – из .

«Милан» показал лучший рост стоимости за год среди клубов в рейтинге – +35%, «россонери» заняли 15-е место со стоимостью 578 млн евро. В топ-10 рейтинга стоимость снизилась только у «Барселоны» – на 2 процента.

Топ-10 самых дорогих клубов Европы:

1. «Реал» – 3,184 миллиардов евро;

2. «Манчестер Юнайтед» – 2,883;

3. «Барселона» – 2,814;

4. «Бавария» – 2,749;

5. – 2,556;

6. «Манчестер Сити» – 2,483;

7. – 2,179;

8. «ПСЖ» – 2,132;

9. «Тоттенхэм» – 1,912;

10. – 1,597.

Полностью рейтинг доступен ниже.

Инфографика: KPMG Football Benchmark

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