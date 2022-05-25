Максим Ставиский: «Если Кацалапов заявился на митинг, он влипает в политику по самые уши. Поэтому дальше несет на себе груз последствий»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский поделился мнением о том, как связаны спорт и политика.

– Окей, согласились, что спорт вне политики. Но как тогда быть с обратными проявлениями? Условный Никита Кацалапов или другой спортсмен приходит на митинг в «Лужники», что тогда?

– А вот если он уже приходит на митинг, то он смешивает спорт с политикой. Когда мы с в Болгарии заканчивали карьеру, уже были чемпионами мира после 2006 года, нам многие предлагали вступить в какую-нибудь партию.

Причем предлагали не по телефону, а у нас было много разных встреч. Многие пытались перетянуть, но мы с самого начала взяли линию, что мы отказываемся участвовать в каких-либо политических мероприятиях. То есть мы поддерживали идею, что мы вне политики.

Когда ты входишь в политику, представляешь некую партию, половина людей обязательно смешают тебя с дерьмом, потому что они противники этой партии. Это тоже неприятно, знаете, и не нужно. Мы там были всеобщими любимцами.

Если Никита Кацалапов заявился на митинг, он влипает в эту политику по самые уши и поэтому дальше несет на себе груз последствий. Если ты спортсмен – занимайся своим делом. Ты фигурист – катайся, легкоатлет – бегай, прыгай.

– В общем, вам это не очень понравилось?

– Не то что мне нравится или нет. Все мы понимаем, абстрагироваться сложно, когда это из каждого утюга звучит и обсуждается.

Ты можешь быть согласен, не согласен, даже высказывать свое мнение, сидя дома на диване. Но выходить публично отстаивать чьи-то права – тогда ты должен уйти из спорта, и отстаивай. Нельзя жопой на два стула сесть.

Нам в свое время сказала: «Вы спортсмены, занимайтесь своим делом. А я тренер, буду заниматься своим». Четкое распределение, – сказал Ставиский.

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