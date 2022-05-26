Президент УЕФА: «Не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках»

Президент УЕФА не знает, когда российские клубы смогут сыграть в еврокубках.

Ранее УЕФА исключил команды из чемпионата России из еврокубков сезона-2022/23. Также сборную России исключили из ближайшей наций.

– Что УЕФА делает для поддержки украинского футбола? Будет ли возобновлен национальный чемпионат? Какие у вас ощущения?

– Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить подобного. Когда все это началось, мы все думали, что это продлится пару недель. И поэтому сейчас очень сложно предположить, что произойдет.

Пока ничего нельзя сказать. Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть [в еврокубках]. Мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах, – сказал в интервью Sky Sport Italia.

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