«Эдмонтон» и «Калгари» забросили 4 шайбы за 71 секунду в 5-м матче серии. Это новый рекорд плей-офф НХЛ

и забросили 4 шайбы за 71 секунду в 5-м матче серии, это рекорд плей-офф.

«Ойлерс» обыграли «Флэймс» (5:4 ОТ) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4-1).

Во втором периоде команды забросили 4 шайбы с интервалом в 1 минуту 11 секунд.

На 35-й минуте Зак Хайман вывел «Эдмонтон» вперед со счетом 3:2.

На 36-й минуте «Калгари» ответил 2 шайбами подряд с интервалом в 16 секунд (3-й результат в истории клуба в плей-офф) – отличились и .

На 37-й минуте Эван Бушар сравнял счет – 4:4.

4 шайбы в одном матче плей-офф за 71 секунду – это новый рекорд . Прошлое достижение было установлено в 1976 году «Торонто» и «Филадельфией» (1:7 в матче четвертьфинальной серии).

Тогда Дон Салески (дважды), Гэри Дорнхофер (оба – «Флайерс») и Боб Нили («Лифс») забросили 4 шайбы за 93 секунды в первом периоде.