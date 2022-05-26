Слуцкий останется в «Рубине» в ФНЛ: «Это вопрос чести. Агент нашел мне очень серьезный зарубежный вариант, когда начали уходить игроки, а я сказал, что не пойду»

намерен тренировать в следующем сезоне.

– Как и когда у вас сложилось решение, что вы остаетесь работать в ФНЛ?

– У меня даже не было никаких сомнений на этот счет. Это вопрос чести.

Когда из «Рубина» начали уходить футболисты, агент нашел мне очень серьезный зарубежный вариант. Когда я сказал, что не пойду, он орал мне в трубку: ты идиот, дебил и придурок, как вообще можно?

– Ничего себе, как вы позволяете агенту с вами разговаривать.

– Мы с ним друзья. Я сейчас условно говорю. Мол, ты губишь свою карьеру. Я использую сейчас гиперболы, но разговор был примерно такой.

Я сказал нет. У нас условно «Перевал Дятлова»: пусть мы умрем, но сделаем это максимально достойно. И было похожее ощущение, что мы тонем, нет ресурсов, но надо сделать это максимально достойно. Я говорю про свою позицию. Для меня вопрос даже не стоял.

– У вас был разговор с Саймановым?

– После? Нет.

– У него пресс-конференция была в понедельник. Он же как-то выяснил это.

– Представьте, вы идете по улице с единомышленником. Вы ему зададите такой вопрос? «Слушай, если на меня сейчас нападут, ты будешь за меня заступаться или убежишь?»

Вы же на зададите такой вопрос человеку, с которым прошли какие-то этапы и которого вы хорошо знаете. Ответ очевиден.

Это невозможно понять и объяснить. Этого не понял мой английский агент: как это можно не работать в пользу своей карьеры? Но есть вещи, которые в плане нравственности, чести и достоинства гораздо выше денег, карьеры, контракта и так далее. Мы не обсуждали эту тему, она была по умолчанию понятна.

Во всех клубах, где я работал, у меня есть пункт в контракте, что я в любой момент могу уйти без компенсации и клуб может меня уволить в любой момент без компенсации. Это дает мне внутреннюю свободу, это честно. Если я готов работать, у меня не возникает таких идей. Если со стороны клуба есть – ну что я могу поделать?

Разговора такого у нас, даю честное слово, не было. Мы пришли на работу на следующий день и сразу стали обсуждать: как, кого, куда, что мы делаем, какие изменения, кто останется, кто нет, как быть с легионерами, планировать сборы? Процесс прошел автоматически.

– А по ходу сезона были такие разговоры?

– Нет. Был один тяжелый момент, когда это все уже пошло. Я сказал, может, лучше мне уйти, может, судейство будет лучше. Разговор о том, как сделать так, чтобы клубу было лучше.

– То есть вы не ставили вопрос ребром? Я ухожу – и все.

– Конечно нет. Было обсуждение: если это поможет, давайте рассмотрим. Когда это было? Не помню. Наверное, после моего «спича» про судью Мешкова, – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Интервью Слуцкого: цитировал «Ералаш», проводил тренировки для 4 игроков и назвал 2 (две) своих ошибки

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