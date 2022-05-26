Долг «МЮ» вырос до 496 млн фунтов – на 11,8% больше, чем годом ранее. Расходы на зарплату увеличились на 19,5% до 102 млн фунтов

отчитался о финансовых результатах клуба.

Чистый долг клуба к 31 марта 2022 года вырос на 11,8% по сравнению с прошлогодними показателями – с 443,5 млн фунтов до 495,7 млн.

За тот же период выручка выросла на 29% до 153 миллионов фунтов – в первую очередь из-за того, что клуб восстановил уровень доходов от проведения матчей, ранее упавший из-за пандемии коронавируса.

Доходы от трансляций матчей манкунианцев сократились на 12% по сравнению с предыдущим годом. Зарплатный фонд вырос на 19,5% и сейчас составляет 101,8 миллиона фунтов.

За три месяца 2022 года «Манчестер Юнайтед» зафиксировал чистый убыток в размере 27,7 млн ​​фунтов. В прошлом году этот показатель к 31 марта составлял 18,1 млн фунтов.

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