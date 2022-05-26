НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Голден Стэйт» примет «Даллас» в 5-м матче

В четверг, 26 мая, состоится пятый матч финальной серии Западной конференции НБА сезона-2021/22.

«Голден Стэйт» Стефена Карри попытается на своей площадке завершить серию с «Далласом» Луки Дончича (3-1) в свою пользу и выйти в финал НБА.

НБА

Финал Западной конференции

Пятый матч

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

25 самых важных людей в истории «Голден Стэйт»

«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА

Что нужно знать о финале Запада, если только сейчас включился в НБА

Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?