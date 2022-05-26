НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Голден Стэйт» примет «Даллас» в 5-м матче

В четверг, 26 мая, состоится пятый матч финальной серии Западной конференции НБА сезона-2021/22.
«Голден Стэйт» Стефена Карри попытается на своей площадке завершить серию с «Далласом» Луки Дончича (3-1) в свою пользу и выйти в финал НБА.
НБА
Финал Западной конференции
Пятый матч
- Дата проведения
- 27 мая, 04.00, «Chase Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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