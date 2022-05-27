«Эдмонтон» прошел «Калгари» (4-1), отыгравшись с 0:2 в 5-м матче и победив в овертайме. Макдэвид забил победный гол

прошел , отыгравшись с 0:2 в 5-м матче и победив в овертайме.

«Ойлерс» обыграли «Флэймс» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-1, 5:4 ОТ в пятом матче).

По ходу матча «нефтяники» сумели отыграться с 0:2. Во втором периоде обе команды забросили 4 шайбы за 71 секунду, установив новый рекорд .

Форвард «Эдмонтона» сделал 4 результативные передачи, в том числе в овертайме на , ставшего автором решающего гола.

В финале Западной конференции «Ойлерс» сыграют с победителем серии «Колорадо» – «Сент-Луис» (3-2).