«Эдмонтон» прошел «Калгари» (4-1), отыгравшись с 0:2 в 5-м матче и победив в овертайме. Макдэвид забил победный гол

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«Эдмонтон» прошел «Калгари», отыгравшись с 0:2 в 5-м матче и победив в овертайме.

«Ойлерс» обыграли «Флэймс» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-1, 5:4 ОТ в пятом матче). 

По ходу матча «нефтяники» сумели отыграться с 0:2. Во втором периоде обе команды забросили 4 шайбы за 71 секунду, установив новый рекорд НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал 4 результативные передачи, в том числе в овертайме на Коннора Макдэвида, ставшего автором решающего гола. 

В финале Западной конференции «Ойлерс» сыграют с победителем серии «Колорадо» – «Сент-Луис» (3-2). 

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