Федерация спортивной гимнастики России оспорит дисквалификацию Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подаст апелляцию на дисквалификацию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF).

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего GEF отстранил спортсмена на год.

«Полное решение по Куляку мы получили. Причем год дисквалификации Ване неоднозначный. Решение в отношении него будет действовать и после окончания санкций в отношении российских спортсменов в целом.

Дисквалификация Куляка будет действовать еще полгода после окончания санкций в отношении нашей сборной. То есть календарно дисквалификация Вани может растянуться больше, чем на год. Это несправедливо. По Куляку мы будем обязательно апеллировать. Мы считаем решение необъективным и несправедливым по отношению к спортсмену.

Подадим апелляцию в GEF Appeal Tribunal. По срокам до 7 июня мы должны подать апелляцию. А дальше этот апелляционный трибунал назначит заседание панели, рассмотрение и так далее. Сроков рассмотрения апелляции нет», – сообщил президент ФСГР Василий Титов.