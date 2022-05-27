Стеф Карри стал первым обладателем приза MVP финала Западной конференции

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри признан MVP финальной серии Западной конференции плей-офф-2022.
Названная в честь Мэджика Джонсона награда учреждена в этом году и присуждается лигой впервые. Самый ценный игрок решающей серии Востока получит приз имени Лэрри Берда.
«Голден Стэйт» оформил победу в серии с «Далласом» в пятом матче в четверг – 120:110, 4-1. Карри набрал 15 очков и 9 передач. Средние показатели Стефа в серии – 23,8 очка, 6,6 подбора и 7,4 передачи за игру.
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