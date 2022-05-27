Стеф Карри стал первым обладателем приза MVP финала Западной конференции

Разыгрывающий «Уорриорз» признан MVP финальной серии Западной конференции плей-офф-2022.

Названная в честь награда учреждена в этом году и присуждается лигой впервые. Самый ценный игрок решающей серии Востока получит приз имени Лэрри Берда.

оформил победу в серии с в пятом матче в четверг – 120:110, 4-1. Карри набрал 15 очков и 9 передач. Средние показатели Стефа в серии – 23,8 очка, 6,6 подбора и 7,4 передачи за игру.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?