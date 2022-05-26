Чеферин об отстранении России: «Очень жаль спортсменов. Они пострадали из-за безумных решений нескольких человек»

Президент УЕФА высказался об отстранении российских спортсменов и команд.

Ранее УЕФА исключил команды из чемпионата России из еврокубков сезона-2022/23. Также сборную России исключили из ближайшей наций.

«Я уже говорил это несколько раз – мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов.

Потому что они – особенно россияне – стали побочными жертвами конфликта. Они пострадали из-за абсурдных и безумных решений нескольких человек», – сказал в интервью Sky Sport Italia.

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