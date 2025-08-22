Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров, Свинарев и Бабашинская выступят в финалах
Петров, Свинарев и Бабашинская выступят в финалах чемпионата мира по гребле.
Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025
Милан, Италия
22 августа
Каноэ-одиночка, мужчины, 500 м
16:04
Российский участник: Захар Петров.
Байдарка-одиночка, женщины, 1000 м
16:32
Российская участница: Юлия Бабашинская.
Каноэ-одиночка, мужчины, 200 м
16:40
Российский участник: Сергей Свинарев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
