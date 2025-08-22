  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров, Свинарев и Бабашинская выступят в финалах
0

Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров, Свинарев и Бабашинская выступят в финалах

Петров, Свинарев и Бабашинская выступят в финалах чемпионата мира по гребле.

Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025

Милан, Италия

22 августа

Каноэ-одиночка, мужчины, 500 м

16:04

Российский участник: Захар Петров

Байдарка-одиночка, женщины, 1000 м

16:32

Российская участница: Юлия Бабашинская.

Каноэ-одиночка, мужчины, 200 м

16:40

Российский участник: Сергей Свинарев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. 

Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЗахар Петров
гребля на байдарках и каноэ
чемпионат мира
результаты
сборная России жен
logoсборная России
Сергей Свинарев
Юлия Бабашинская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
Российские байдарочники и каноисты прибыли в Италию для участия в чемпионате мира
18 августа, 12:17
А Россия и правда возвращается в спорте: до конца года еще 10+ ЧМ с нашими
3315 августа, 12:25
25 российских байдарочников и каноистов вошли в заявку на чемпионат мира в Милане
113 августа, 08:29
Главные новости
Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии
вчера, 06:13
Российские байдарочники и каноисты прибыли в Италию для участия в чемпионате мира
18 августа, 12:17
Вся делегация российских каноистов получила визы в Италию на чемпионат мира
15 августа, 13:58
25 российских байдарочников и каноистов вошли в заявку на чемпионат мира в Милане
113 августа, 08:29
Васильев после отказа Литвы в визах российским гребцам: «Сделать подлость – это нутро представителей Запада. Русский человек – это милосердие и доброта»
1244 августа, 15:10
Российские гребцы пропустят юниорское первенство мира в Литве из-за невозможности получить визы
74 августа, 10:54
Российские гребцы-слаломисты пропустят первенство Европы в Словении из-за сложной логистики
130 июля, 07:41
Российские байдарочники и каноисты завоевали девять медалей на первенстве мира в Португалии
328 июля, 15:02
24 российских спортсмена могут выступить на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
128 июля, 07:57
Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус шести гребцам из России
26 июля, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
19 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14