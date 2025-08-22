У «Ахмата» две победы и ничья в РПЛ при Черчесове. Грозненцы вдевятером не проиграли «Оренбургу» после 0:2
«Ахмат» после назначения Станислава Черчесова еще не проигрывал в Мир РПЛ.
Сегодня грозненцы сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) на выезде в 6-м туре. Гости с середины второго тайма играли вдевятером.
В двух предыдущих турах «Ахмат» победил «Крылья Советов» (3:1) и «Зенит» (1:0).
В FONBET Кубке России команда при Черчесове уже проигрывала – как раз «Оренбургу» (1:2).
Увольнять ли Семака?27806 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости