У «Ахмата» две победы и ничья в РПЛ при Черчесове. Грозненцы вдевятером не проиграли «Оренбургу» после 0:2

«Ахмат» после назначения Станислава Черчесова еще не проигрывал в Мир РПЛ.

Сегодня грозненцы сыграли вничью с «Оренбургом » (2:2) на выезде в 6-м туре. Гости с середины второго тайма играли вдевятером.

В двух предыдущих турах «Ахмат » победил «Крылья Советов» (3:1) и «Зенит» (1:0).

В FONBET Кубке России команда при Черчесове уже проигрывала – как раз «Оренбургу» (1:2).