Инфантино передал Трампу Кубок мира: «Он только для победителей, а вы победитель». Президент США спросил, может ли оставить трофей: «Отлично будет смотреться у той стены»
Джанни Инфантино представил Дональду Трампу Кубок мира ФИФА.
«Только президент ФИФА, президенты стран и победители имеют прикасаться к нему, потому что он только для победителей. Поскольку вы победитель, то, конечно, тоже можете к нему прикоснуться.
Он довольно тяжелый. Это трофей победителя. Последним его поднимал Лионель Месси, Лионель Месси из Аргентины, и вот он в Белом доме», – сказал президент ФИФА.
«Можно оставить его у себя? Будет отлично смотреться у той стены, поставлю его прямо под ангелами. Он прекрасен, это прекрасный кусок золота», – прокомментировал глава США.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Independent
