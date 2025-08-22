Инфантино передал Трампу Кубок мира: «Он только для победителей, а вы победитель». Президент США спросил, может ли оставить трофей: «Отлично будет смотреться у той стены»

Джанни Инфантино представил Дональду Трампу Кубок мира ФИФА.

«Только президент ФИФА , президенты стран и победители имеют прикасаться к нему, потому что он только для победителей. Поскольку вы победитель, то, конечно, тоже можете к нему прикоснуться.

Он довольно тяжелый. Это трофей победителя. Последним его поднимал Лионель Месси, Лионель Месси из Аргентины, и вот он в Белом доме», – сказал президент ФИФА.

«Можно оставить его у себя? Будет отлично смотреться у той стены, поставлю его прямо под ангелами. Он прекрасен, это прекрасный кусок золота», – прокомментировал глава США .