Доннарумма вышел к фанатам «ПСЖ», скандировавшим его имя на «Парк-де-Пренс», и совершил круг почета после игры с «Анже». Голкипер покидает команду
Джанлуиджи Доннарумма простился с болельщиками «ПСЖ».
Ранее стало известно, что итальянский голкипер больше не будет играть за парижский клуб, несмотря на действующий контракт.
Чемпионы Франции сегодня одолели «Анже» (1:0) на своем поле. После матча Доннарумма подошел к трибуне фанатов «ПСЖ», скандировавших его имя, и попрощался с ними. Партнеры голкипера сперва находились в стороне, а затем окружили его.
После этого Доннарумма совершил своеобразный круг почета по «Парк-де-Пренс».
Фото: x.com/Tanziloic
«Ман Сити» и «ПСЖ» начали переговоры по Доннарумме. «Горожане» могут купить вратаря за 23-25 млн евро (Альфредо Педулла)
Увольнять ли Семака?28469 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Лоика Танзи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости