Доннарумма вышел к фанатам «ПСЖ», скандировавшим его имя на «Парк-де-Пренс», и совершил круг почета после игры с «Анже». Голкипер покидает команду

Джанлуиджи Доннарумма простился с болельщиками «ПСЖ».

Ранее стало известно, что итальянский голкипер больше не будет играть за парижский клуб, несмотря на действующий контракт.

Чемпионы Франции сегодня одолели «Анже» (1:0) на своем поле. После матча Доннарумма подошел к трибуне фанатов «ПСЖ», скандировавших его имя, и попрощался с ними. Партнеры голкипера сперва находились в стороне, а затем окружили его.

После этого Доннарумма совершил своеобразный круг почета по «Парк-де-Пренс».

Фото: x.com/Tanziloic

«Ман Сити» и «ПСЖ» начали переговоры по Доннарумме. «Горожане» могут купить вратаря за 23-25 млн евро (Альфредо Педулла)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Лоика Танзи
