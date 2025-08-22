«Вест Хэм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Челси» сыграет в гостях в дерби с «Вест Хэмом» в 2-м туре АПЛ.
Матч пройдет в Лондоне на Олимпийском стадионе.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Премьер-лига. 2 тур
22 августа 19:00, Стадион Лондон
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
