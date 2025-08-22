«Вест Хэм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Челси» сыграет в гостях в дерби с «Вест Хэмом» в 2-м туре АПЛ.

Увольнять ли Семака? 25127 голосов Да, прямо сейчас Да, но позже Нет, сезон должен доработать Поделитесь c миром своим ответом