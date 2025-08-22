Генич о Соболеве и фанатах «Спартака»: «С Fan ID все равно пьяные люди приходят. Орать «иди возьми деньги, мразь» – очень некрасиво»

Константин Генич назвал некрасивым поведение фанатов «Спартака» в адрес Соболева.

После матча «Спартака » и «Зенита» (2:2) в Мир РПЛ болельщики красно-белых оскорбляли Александра Соболева и протягивали форварду «Зенита » купюры.

«Это не очень красиво. Все равно с Fan ID пьяные люди приходят. Начинают орать: иди возьми деньги, мразь… Очень некрасиво.

Когда я смотрел видео, рядом сидела жена, она говорит – за что, ну так себя вести мерзко. Но это болельщики, что тут сделаешь», – отметил комментатор «Матч ТВ».

Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»