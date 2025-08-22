Генич о Соболеве и фанатах «Спартака»: «С Fan ID все равно пьяные люди приходят. Орать «иди возьми деньги, мразь» – очень некрасиво»
Константин Генич назвал некрасивым поведение фанатов «Спартака» в адрес Соболева.
После матча «Спартака» и «Зенита» (2:2) в Мир РПЛ болельщики красно-белых оскорбляли Александра Соболева и протягивали форварду «Зенита» купюры.
«Это не очень красиво. Все равно с Fan ID пьяные люди приходят. Начинают орать: иди возьми деньги, мразь… Очень некрасиво.
Когда я смотрел видео, рядом сидела жена, она говорит – за что, ну так себя вести мерзко. Но это болельщики, что тут сделаешь», – отметил комментатор «Матч ТВ».
Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»
Увольнять ли Семака?25127 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости