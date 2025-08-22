«Зенит» интересуется Пиняевым, Литвиновым, Садулаевым, Лукиным и Ваханией. Игроков из этого списка могут попытаться подписать зимой (Metaratings)

«Зенит» проявляет интерес к нескольким российским футболистам из РПЛ.

Петербургский клуб составил лист из российских игроков, которыми хотел бы пополнить состав, сообщил Metaratings.

В него вошли Сергей Пиняев («Локомотив »), Лечи Садулаев («Ахмат »), Руслан Литвинов («Спартак »), Матвей Лукин (ЦСКА ) и Илья Вахания («Ростов»).

«Зенит » может попытаться подписать футболистов из этого списка в ходе зимнего трансферного окна, но на данный момент предложений по игрокам не поступало.

Напомним, что команда тренера Сергея Семака вышла на матч прошлого тура Мир РПЛ против «Спартака » (2:2) с одним россиянином в составе – вратарем Денисом Адамовым.