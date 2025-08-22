«Зенит» интересуется Пиняевым, Литвиновым, Садулаевым, Лукиным и Ваханией. Игроков из этого списка могут попытаться подписать зимой (Metaratings)
«Зенит» проявляет интерес к нескольким российским футболистам из РПЛ.
Петербургский клуб составил лист из российских игроков, которыми хотел бы пополнить состав, сообщил Metaratings.
В него вошли Сергей Пиняев («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Руслан Литвинов («Спартак»), Матвей Лукин (ЦСКА) и Илья Вахания («Ростов»).
«Зенит» может попытаться подписать футболистов из этого списка в ходе зимнего трансферного окна, но на данный момент предложений по игрокам не поступало.
Напомним, что команда тренера Сергея Семака вышла на матч прошлого тура Мир РПЛ против «Спартака» (2:2) с одним россиянином в составе – вратарем Денисом Адамовым.
Увольнять ли Семака?27548 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости