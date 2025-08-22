Пеп о тратах клубов АПЛ в это окно: «Оказывается, не только «Сити» тратит, правда? Нас критикуют, но наш трансферный баланс за 10-11 лет потрясающий»

Пеп Гвардиола похвалил трансферный баланс «Сити» за 10 лет.

Главного тренера «горожан» спросили насчет трат клубов АПЛ в это трансферное окно. Вчера команды побили рекорд лиги по тратам в одно трансферное окно – 2,37 млрд фунтов.

«Оказывается, не только «Ман Сити» [тратит], правда? Я знаю, что нас критикуют за траты, но я не собираюсь участвовать в этом.

Каждый делает то, что считает лучшим для своей команды. А я знаю, что наш трансферный баланс за 10-11 лет потрясающий – просто посмотрите, если вам интересно!» – сказал главный тренер «Ман Сити».