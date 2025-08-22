74

Бельгийский журналист: «Хендрикс уверена в победе Петросян на олимпийском отборе. Она говорила, что Аделия – феномен»

Бельгийский журналист заявил, что Хендрикс считает Петросян феноменом.

Россиянка Аделия Петросян и чемпионка Европы-2024 из Бельгии Луна Хендрикс выступят на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Соревнования пройдут с 17 по 21 сентября.

«Нет никаких сомнений, что Аделия Петросян со своей старой программой сможет выиграть турнир в Пекине. У меня был разговор с Луной Хендрикс, она про Аделию говорила так: «18-летняя русская девушка – феномен, несомненно, будет выделяться на голову выше».

Так что Хендрикс тоже уверена в победе Петросян. Луна тоже будет в хорошей форме сейчас, она восстановилась после операции на лодыжке. Но не так хороша, как Петросян», – сказал журналист издания Het Nieuwsblad Мартен Дельво.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале будущего года.

Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
