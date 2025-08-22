Трамп может пригласить Путина на ЧМ-2026 – «в зависимости от того, как будут развиваться события»

Дональд Трамп может пригласить Владимира Путина на чемпионат мира по футболу.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что приглашение руководителя Российской Федерации возможно «в зависимости от того, как будут развиваться события». Он произнес это, стоя в кепке с надписью «Трамп был во всем прав» и держа в руках фотографию, сделанную во время последней встречи глав государств.

Также Трамп сообщил, когда произойдет распределение команд по группам.

«5 декабря этого года жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в центре Кеннеди, прямо здесь, в Вашингтоне», – отметил президент США.