Глушенков готов вернуться в «Локомотив», но «Зенит» не хочет отпускать игрока к конкурентам (Иван Карпов)
Максим Глушенков заинтересован в возвращении в «Локомотив».
По данным инсайдера Ивана Карпова, полузащитник готов вернуться в команду, за которую выступал с 2023 по 2024 год.
Однако «Зенит» отпускать своего футболиста в состав конкурентов не желает. Петербуржцы предлагали 26-летнему игроку присоединиться на правах аренды к «Црвене Звезде».
Глушенков провел 42 матча в Мир РПЛ за «Локомотив» и отдал 19 результативных передач, а также забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
