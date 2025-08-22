«ПСЖ» – «Анже». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«ПСЖ» примет «Анже» в 2-м туре Лиги 1.
Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
Лига 1. 2 тур
22 августа 18:45, Парк-де-Пренс
