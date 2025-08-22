Медведев отрицает включение Пиняева, Литвинова, Садулаева, Вахании и Лукина в шорт-лист: «Ни листа, ни пол-листа»

Александр Медведев опроверг информацию об интересе к Сергею Пиняеву.

– Сегодня новостью дня стало то, что «Зенит» хочет купить Пиняева, Литвинова, Садулаева, Ваханию и Лукина из-за ужесточения лимита на легионеров: клуб составил шорт-лист. Правда ли это?

– Ни листа, ни пол-листа, – сказал председатель правления петербуржцев.