Де Дзерби о драке в «Марселе»: «Я сам вырос на улице, но впервые вижу такое. Что должен сделать работодатель, если сотрудники бьют друг друга как в пабе? Нападки мамы Рабьо раздражают»

Роберто Де Дзерби высказался о конфликте в раздевалке «Марселя».

Футболисты французского клуба Адриен Рабьо и Джонатан Роу были выставлены на трансфер после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1.

«Я привык говорить о том, что происходит в раздевалке, и в ней нужно навести порядок. Это необходимо.

Если на рабочем месте двое сотрудников бьют друг друга как в английском пабе, а партнер по команде лежит на полу, потеряв сознание, что должен сделать работодатель во Франции? Два решения: отстранение или увольнение.

В футбольном клубе, как и в любом другом месте, должна быть иерархия. Клуб – превыше всего.

Мы были вынуждены принять это справедливое решение. Именно это пришлось сделать клубу.

Драка, которую разнимают охранники, – я в первый раз такое увидел. Я сам вырос на улице, привык к подобным вещам. Но когда охранники вынуждены нас защищать...

В окружении Рабьо говорят неправду. Не обо мне, а о Пабло Лонгории и Мехди Бенатия. Меня раздражает, что мама Адриена нападает на них.

Мама забыла о двух вещах. Я решил сделать Адриена капитаном в матче против «ПСЖ». И за сезон я уделил ее сыну больше внимания и объятий, чем своему собственному. Мы знаем, как руководить «Марселем» ради блага клуба, – сказал главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби.

