4

«Оренбург» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Ахмат» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 6-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Газовик».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Премьер-лига. 6 тур
22 августа 15:00, Газовик
Оренбург
Не начался
Ахмат

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
