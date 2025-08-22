«Оренбург» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Ахмат» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 6-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Газовик».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 6 тур
22 августа 15:00, Газовик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
