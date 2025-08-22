Стяг с фото Овечкина и числом 895 подняли под своды арены «Динамо». Капитану «Вашингтона» подарили золотую клюшку

Баннер с изображением Александра Овечкина подняли под своды «ВТБ-Арены».

Сегодня на домашней арене «Динамо» прошло чествование капитана «Вашингтона ».

6 апреля 2025 года российский форвард забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

На стяге изображен сам Александр, его автограф и число 895. Также в рамках церемонии Овечкину вручили золотую клюшку.

Изобразение: t.me/dynamo_ru