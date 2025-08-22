Трамп о приглашении Путина на ЧМ: «Он очень хочет присутствовать здесь. Он был очень уважителен ко мне и нашей стране, но не очень – к другим»

Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин хочет приехать на ЧМ-2026.

Президент США встретился с руководителем ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме и подержал в руках трофей, вручаемый за победу на турнире.

Выступая перед прессой, глава государства также продемонстрировал фотографию, сделанную во время его встречи с Владимиром Путиным.

«Мне только что прислали фотографию от человека, который очень хочет присутствовать здесь [на ЧМ]. Он был очень уважителен ко мне и к нашей стране, но не так уважителен к другим.

Я собираюсь подписать [снимок] для него. Мне прислали эту фотографию, и я подумал, что вам всем будет интересно ее увидеть. Это человек по имени Владимир Путин.

Я думаю, что он приедет – в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и не приехать, в зависимости от обстоятельств. Нас ждет много событий в ближайшие пару недель.

Но я подумал, что он хорошо получился на фотографии. Ну, я тоже нормально, но он – хорошо. Так что было очень мило, что мне ее прислали», – приводит слова Трампа The Hill.