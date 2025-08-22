«Бавария» – «РБ Лейпциг». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
«Бавария» примет «РБ Лейпциг» в 1-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на «Альянц Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
Бундеслига. 1 тур
22 августа 18:30, Альянц Арена
