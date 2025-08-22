Семь российских фигуристов получили приглашения на международный фестиваль в КНДР

Семь российских фигуристов получили приглашения на фестиваль в КНДР.

Ранее стало известно, что российские фигуристы примут участие в фестивале, посвященном 80-й годовщине создания Трудовой партии Кореи.

«Посольство КНДР в России пригласило российских фигуристов принять участие в международном фестивале в Пхеньяне, мероприятие пройдет с 7 по 9 октября.

Российская сторона получила приглашение направить трех спортсменов в одиночном катании, двух – в парном катании и двух – в танцах на льду», – сообщили в Министерстве спорта РФ.