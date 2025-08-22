  • Спортс
  ЭСК признала верными решения удалить Дугласа и назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»
89

ЭСК признала верными решения удалить Дугласа и назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия изучила обращения «Зенита».

Петербуржцы попросили изучить два эпизода матча со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ.

Анализируя удаление Дугласа Сантоса во втором тайме, ЭСК единогласно решила, что судья правильно вынес второе предупреждение.

«Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности», – говорится в публикации на сайте РФС.

Также комиссия пришла к единогласному выводу, что пенальти в ворота «Зенита» на 85-й минуте был назначен главным судьей Артем Чистяков правильно.

«Игрок «Зенита» Густаво Мантуан опоздал сыграть в мяч собственной штрафной площади и проявил нерасчетливость в единоборстве с атакующим игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Мантуан совершил наказуемый контакт по неосторожности с ногой соперника, который повлиял на дальнейшее движение нападающего», – отмечается в решении.

Увольнять ли Семака?28455 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
Артем Чистяков судья
logoЗенит
ЭСК РФС
logoНаиль Умяров
logoГуставо Мантуан
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
logoсудьи
logoМанфред Угальде
logoСпартак
