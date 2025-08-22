ЭСК признала верными решения удалить Дугласа и назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»
Петербуржцы попросили изучить два эпизода матча со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ.
Анализируя удаление Дугласа Сантоса во втором тайме, ЭСК единогласно решила, что судья правильно вынес второе предупреждение.
«Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности», – говорится в публикации на сайте РФС.
Также комиссия пришла к единогласному выводу, что пенальти в ворота «Зенита» на 85-й минуте был назначен главным судьей Артем Чистяков правильно.
«Игрок «Зенита» Густаво Мантуан опоздал сыграть в мяч собственной штрафной площади и проявил нерасчетливость в единоборстве с атакующим игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Мантуан совершил наказуемый контакт по неосторожности с ногой соперника, который повлиял на дальнейшее движение нападающего», – отмечается в решении.